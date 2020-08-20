В Воронежской области 12-летний мальчик, руливший «шестеркой», переехал свою мать

43-летняя хозяйка "Жигулей" за то, что доверила руль ребенка, получила помятую машину и штраф в 30 тысяч рублей. А также угрызения совести за травмы знакомой. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В селе Воронцовка Павловского района на улице Садовой жутким ДТП закончилась попытка порулить «шестеркой» 12-летнего мальчика. За руль «Жигулей» вечером 18 августа его посадила 43-летняя хозяйка машины. В салон села и 42-летняя мать школьника.

Поездил мальчик недолго, вскоре, а точнее, в 17.20, он врезался в забор. Мать попыталась выйти из машины, но оступилась и упала. А сын в это время как раз решил отъехать от забора задним ходом. Женщина попала под колеса и получила компрессионный перелом позвоночника, а также поломала ребра.

Машина далеко уехала с дороги. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В полицию хозяйка «Жигулей» заявила о ДТП, но при этом сказала, что она сама была за рулем. А мама мальчика соседям причиной травм называла неудачный поход в погреб, - якобы она поскользнулась и упала туда. Впрочем, полицейские быстро поняли, что это ложь. И обе женщины в конце концов рассказали, что произошло на самом деле.

43-летнюю хозяйку «шестерки» оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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