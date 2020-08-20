Житель Воронежской области угнал из гаража соседки "копейку" и три мопеда

В Борисоглебске полицейские задержали серийного похитителя техники. Из гаража 44-летней горожанки пропало одновременно четыре транспортных средства!

Оперативники задержали рецидивиста, который признался, что знал о том, что женщина находится в Хабаровске, похитил из ее гаража автомобиль ВАЗ-2101 и три мопеда «Рига».

Теперь ему придется ответить за кражу.

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