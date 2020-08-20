В райцентре Воронежской области мужчина пытался помириться с девушкой, украв для нее букет за 3,5 тысячи

Жизнь девушки рецидивисту не удалось "превратить в цветы". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 19 августа, в Боброве 34-летняя продавщица цветочного киоска на улице Кирова подала в полицию заявление о краже. Девушка рассказала, что в павильон зашел мужчина и попросил составить букет на 3,5 тысячи рублей. Она это сделала. Посетитель выхватил букет и пустился наутек.

Продавщица хорошо описала приметы вора. Под подозрение полицейских попал 28-летний житель Боброва, судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков. Молодого человека задержали, он признал свою вину. И рассказал, что поругался с девушкой, и решил, чтобы помириться, сделать ей такой шикарный подарок. К слову, особа, ставшая предметов страсти рецидивиста, узнав, откуда букет, понятное дело, быстро с ним рассталась. То есть, отдала полицейским.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

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