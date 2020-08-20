Будут судить доцента воронежского вуза, получившего 365 тыс взяток от студентов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Следователи передали в суд уголовное дело экс-доцента воронежского вуза, обвиняемого в пяти взятках и двух мошенничествах.

С декабря 2018-го по июль 2019 года обвиняемый, будучи членом государственной экзаменационной комиссии, получил от пяти студентов 75 тысяч рублей за успешную защиту выпускной квалификационной работы без фактической проверки их знаний (с каждого по 15 тысяч). Деньги студенты перевели через посредника на банковскую карту преподавателя.

А с ноября 2019 года по 18 февраля 2020 года мужчина, заведомо знавший, что 17 января 2020 года он увольняется из вуза, обманул 16 студентов, пообещав им положительные оценки без фактической проверки их знаний. В итоге экс-доцент, уже не работавший в вузе и не имевший даже возможности выполнить обещание, получил от студентов в общей сложности 290 тысяч рублей.

Теперь его участь определит суд.