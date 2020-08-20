Житель Воронежской области вырастил на своем огороде почти 200 кустов конопли и мака

В Нижнедевицком районе полицейские обнаружили плантацию конопли и мака. Разведением наркосодержащих растений занимался 43-летний житель поселка Курбатово. На своем огороде мужчина вырастил 195 кустов, за которыми тщательно ухаживал, что и позволило полицейским сделать вывод, что кусты были посажены целенаправленно для приготовления наркотиков. Экспертиза, кстати, подтвердила, что обнаруженные насаждения являются наркосодержащими растениями рода конопля и мак.

Подозреваемый, ранее неоднократно судимый, признался, что выращивал растения с целью личного потребления. Теперь его будут судить за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства.