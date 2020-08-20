В Воронежском заповеднике показали подросших оленят

Сотрудники Воронежского заповедника показали подросших оленят. Фотоловушка, установленная возле одного из солонцов в Усманском бору, зафиксировала самок европейского благородного оленя с подростками. Это те же оленята, которых засняли в середине июля.

- В сентябре – начале октября у благородных оленей сезон размножения (гон). На этот период самки отгоняют от себя молодняк. Самцы благородного оленя устраивают на открытых полянах эффектные поединки, сильнейшие собирают вокруг себя гарем из двух-пяти самок и ревностно охраняют его от соперников. После гона, поздней осенью подростки снова присоединяются к самкам, образуя зимние смешанные стада в 10-15 особей, - рассказали в заповеднике.

Видео с фотоловушек предоставил Александр Фролов.