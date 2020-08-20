В Воронежской области осудили администратора клиники за разглашение диагноза пациентки

В Борисоглебске осудили 31-летнюю экс-администратора клиники за разглашение диагноза пациентки без ее согласия.

Сотрудницы клиники, имея доступ к персональным данным пациентов лечебного учреждения, обнаружила в рабочем компьютере результаты анализов 24-летней знакомой, по которым понятно, что она имеет заболевание.

Администратор перефотографировала своим телефоном и сняла на видео экран служебного компьютера, на котором были результаты анализов пациентки. И переслала их на телефон общей знакомой, которые последняя просмотрела.

Таким образом, администратор клиники распространила сведения о частной жизни пациентки, составляющие ее личную тайну, без согласия последней.

Суд на два года лишил женщину права заниматься деятельностью, связанной со сведениями конфиденциального характера), сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.