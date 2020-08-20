В Воронеже на пожаре получил ожоги 7-летний мальчик

По предварительным данным, балкон загорелся из-за неисправности кондиционера. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» сообщили о пожаре в Советском районе. 20 августа около 14.20 в доме № 10 на улице Шендрикова загорелась квартира на втором этаже. По свидетельствам очевидцев, на место ЧП приезжали две пожарные машины и «скорая». Ходили разговоры, что в больницу с ожогами отвезли маленького мальчика.

- Горела балконная дверь, повреждена оконная рама, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – На пожаре пострадал семилетний мальчик. По предварительным данным, причина возгорания – неисправность кондиционера.

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