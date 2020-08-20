В Воронеже в результате ДТП пострадала 4-летняя девочка

Сегодня в Воронеже в ДТП с тремя машинами пострадал один человек, и самое ужасное, что это девочка четырех лет. Ее с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Все остальные участники аварии не пострадали.

Вот что рассказали в полиции:

- В 11.55 у дома 20/1 по Ленинскому проспекту 64-летний водитель «Ниссан Х-трейл», двигаясь по Ленинскому проспекту в сторону Полины Осипенко, не справился с управлением и столкнулся «Ниссан Альмера» под управлением 30-летнего воронежца. В результате удара «Ниссан Альмера» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Тойота Фанкраго», - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

В «Тойоте» и находилась маленькая девочка.