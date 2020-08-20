Житель Воронежской области ранил своего отчима и вызвал ему скорую

В Аннинском районе задержали 38-летнего мужчину. По данным ГУ МВД по Воронежской области, 18 августа днем он и его отчим поругались, а перед этим долгое время вместе употребляли спиртные напитки. В какой-то момент в ходе ссоры пасынок взялся за нож и ударил им в живот 60-летнего мужчины. Затем подозреваемый сам вызвал скорую.

И уже сотрудники больницы сообщили в полицию о ножевом ранении. В итоге пасынка задержали, также у него нашли орудие преступления и одежду со следами крови.

- Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что продолжительное время употребляли спиртные напитки совместно с отчимом, на почве возникшей неприязни произошел конфликт. Его действия рассматриваются по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в полиции.