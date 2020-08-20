Не более 20 человек в 1,5 часа и 50 рублей: как воронежцам посетить парк за замком Ольденбургских

Вход за башенные ворота стоит 50 рублей Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

После открытия парков после снятия карантина по коронавирусу, для воронежцев, приехавших Рамонский замок, стало неожиданностью, что посещение парковой зоны за дворцом сделали платным.

Напомним, бесплатно можно прогуляться в Верхнем парке дворцового комплекса, который находится перед замком. Вход через ворота с башнями в нижний парк (он находится за замком) - платный. Стоимость 50 рублей.

В 2019 году завершена реставрация ключевой зоны Нижнего парка – грота и лестницы. Теперь посетители могут увидеть воссозданную скульптуру экзотической рыбы и прогуляться по парковой лестнице, а в составе экскурсионной группы узнать подробнее об истории парка.

Напомним, в связи с рекомендациями Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавируса, дворцовый комплекс работает с ограничениями. Установлен график посещений, а также контроль численности посетителей. В частности, в парковых зонах (Верхний и Нижний парки) - не более 20 человек через каждые 1,5 часа, групповые экскурсии не более 5 человек.

Верхний Парк открыт с 9.00 до 17.45 ежедневно (кроме понедельника и вторника), в четверг с 11.00 до 19.45. Сеансы посещения: экскурсия по парку с 11.00 до 11.45, с 16.00 до 16.45.

Нижний парк открыт с 10.00 до 17.45 ежедневно (кроме понедельника и вторника), четверг с 11.00 до 19.30. Сеансы посещения: экскурсия с 12.00 до 12.45, с 15.00 до 15.45, самостоятельный осмотр - с 10.00 до 10.45 (кроме четверга), с 11.00 до 11.45, с 13.00 до 13.45, с 14.00 до 14.45, с 16.00 до 16.45, с 17.00 до 17.45, с 18.00 до 19.30 (четверг).