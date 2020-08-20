Воронежский «Буран» снялся с Кубка Дизеля

«Буран» провел на Кубке Дизеля только два матча. После встречи с ХК «Тамбов», где «ураганные» уступили 2:3 (голы на счету Владислава Рыбакова и Артема Гарифуллина), воронежская команда вынуждена была сняться с турнира.

Дело в том, что «Буран» приехал в Пензу в усеченном составе. А игры на турнире получились жесткими, и столько хоккеистов получили травмы, что здоровых даже не набралось для заявки на очередной матч.

Напомним, ранее «Буран» на Кубке Дизеля в упорной борьбе уступил «Металлургу» из Новокузнецка - 2:4.