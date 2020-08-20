В Воронеже до середины сентября будет частично перекрыта дорога в районе остановки "ДК Кирова"

Фото "РВК-Воронеж".

В компании "РВК-Воронеж" сообщили, что до середины сентября будет частично перекрыта проезжая часть в районе остановки "ДК Кирова". Сейчас там идут работы по замене трубопровода. Из-за этого временные неудобства приходится терпеть тем автомобилистам, которые едут в строну Машмета.

- Ведется перекладка изношенной линии водоотведения диаметром 300 миллиметров. Протяженность участка сети, подлежащего замене, составляет 190 метров. Реконструкция обеспечит водоотведение для основной части жилых домов по улице Героев Стратосферы. Перекладку мы ведём методом горизонтально-направленного бурения, такая технология минимизирует внешнее воздействие на участок, тем не менее без небольших котлованов, частично на проезжей части, непосредственно для проведения подземных работ не обойтись. Предварительный срок перекрытия дороги - до середины сентября, - сообщили в компании.