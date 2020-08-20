В Воронежской области инспекторы ДПС помогли водителям большегрузов, застрявших на горке

Фото предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

18 августа инспекторы ДПС лейтенант полиции Максим Смирнов и старший лейтенант Денис Зибров примерно в 14 часов заметили КамАЗ с прицепом. Машина стояла на 17 километре автодороги «р. Дон – Бобров – Таловая – Новохоперск» в районе железнодорожного моста и частично перекрывала проезд. Из-за этого стоявшие за КамАЗом автомобили не могли подняться в гору. Это привело к затору. Кроме того, данный участок дороги является единственным мостом через реку Битюг.

- 40-летний водитель сломавшегося большегруза пояснил полицейским, что вез пшеницу в Лискинский район и не смог заехать на подъем. Инспекторы быстро нашли среди образовавшегося затора «КамАЗ Евро», водитель которого смог отбуксировать "КамАЗ" на стоянку. А после этого выяснилось, что еще один грузовик не может преодолеть подъем, и его тоже отбуксировали, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Водители поломавшихся автомобилей поблагодарили своего коллегу, который не оставил в беде, и инспекторов ДПС. Благодаря им они доставили грузы по назначению вовремя.