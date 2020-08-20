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Общество

В Воронежской области сотрудник Росгвардии помог женщине поменять колесо

А также успокоил ее маленького сына
Татьяна МистюковаТатьянаМистюкова
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Сержант полиции Игорь Ендовицкий помог женщине поменять колеса. Фото Росгвардии по Воронежской области.

Сержант полиции Игорь Ендовицкий помог женщине поменять колеса. Фото Росгвардии по Воронежской области.

Жительница поселка городского типа Ровеньки Белгородской области попала в неприятную ситуацию. Поздно вечером 1 августа она ехала из Богучара с маленьким сыном, и по дороге у них спустило колесо. Самостоятельно женщина не смогла его поменять

- Остановившись на обочине, автоледи включила аварийную сигнализацию. К счастью по той дороге со службы возвращался сержант полиции Игорь Ендовицкий. Сотрудник вневедомственной охраны заменил колесо, а также успокоил испуганного уставшего ребёнка, - сообщили в Управлении Росгвардии по Воронежской области.

Позже в адрес начальника управления жительница Белгородской области отправила благодарственное письмо, в котором она описала всю ситуацию.