В Воронежской области сотрудник Росгвардии помог женщине поменять колесо

Сержант полиции Игорь Ендовицкий помог женщине поменять колеса. Фото Росгвардии по Воронежской области.

Жительница поселка городского типа Ровеньки Белгородской области попала в неприятную ситуацию. Поздно вечером 1 августа она ехала из Богучара с маленьким сыном, и по дороге у них спустило колесо. Самостоятельно женщина не смогла его поменять

- Остановившись на обочине, автоледи включила аварийную сигнализацию. К счастью по той дороге со службы возвращался сержант полиции Игорь Ендовицкий. Сотрудник вневедомственной охраны заменил колесо, а также успокоил испуганного уставшего ребёнка, - сообщили в Управлении Росгвардии по Воронежской области.

Позже в адрес начальника управления жительница Белгородской области отправила благодарственное письмо, в котором она описала всю ситуацию.