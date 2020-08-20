В Воронеже иномарка сбила на «зебре» 15-летнего мальчика

Мальчика увезли в больницу на скорой. Врачи приняли решение его госпитализировать. Фото: из архива «КП»

В среду, 19 августа в 20.40 напротив дома № 77 по улице Карельской, рядом с остановкой «Песчаный лог», иномарка сбила подростка.

- 50-летний водитель «Ауди» ехал по улице Матросова со стороны Острогожской в направлении Ворошилова. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 15-летнего мальчика. Подросток получил ушибленную рану правой голени, а также ссадины. Школьника отвезли в больницу и госпитализировали, - рассказали в городском отделе пропаганды УГИБДД.

Утром 20 августа в паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» Наталья Пальчикова-Песоцкая опубликовала пост. В нем она сообщает, что на «зебре» был сбит ее сын и просит, если у кого-то есть видеозаписи момента аварии, поделиться с ней

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