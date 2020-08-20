В Воронежской области владельцев двух полигонов могут оштрафовать

В Воронежской области завели административные дела на два юридических лица, которые владеют мусорными полигонами в Аннинском и Верхнемамонском районах. Запах гари, который шел от них, заставил местных жителей обратиться в Росприроднадзор. Его сотрудники приехали на полигоны, чтобы проверить обоснованность недовольства граждан, и обнаружили там грубые нарушения природоохранного законодательства.

- При осмотре зафиксировано горение отходов в ложах обоих полигонов. Оперативные меры по устранению горения юридические лица не предпринимали, увлажнение отходов не производилось, - подчеркнул руководитель Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора Алексей Карякин.

На оба юрлица ведомство завело дела об административных правонарушениях. Им грозят штрафы от 100 до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Также они должны будут устранить нарушения. Если этого не произойдет, штраф вырастет до 400 тысяч рублей.