В Воронеже «заминировали» Центральный районный суд

Сотрудники силовых ведомств тщательно осмотрели здание, но взрывчатку не нашли. Фото: из архива «КП»

20 августа звонок «шутника», а быть может, из сознательного вредителя, сорвал работу Центрального районного суда. Некий субъект сообщил, что здание «заминировано». Плановая утренняя работа суда была сорвана. К зданию подъехали машины спецслужб. Сотрудников суда попросили выйти на улицу. Работники силовых структур тщательно обследовали все помещения. Взрывчатку они не нашли.

- Это уже второй подобный случай – первый произошел на прошлой неделе, - рассказали в пресс-службе Центрального районного суда. – Насколько нам известно, телефонного террориста пока не нашли. Сейчас суд работает в обычном режиме.

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