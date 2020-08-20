В Воронежской области 20 августа еще 99 заболевших коронавирусом

Из архива "КП".

На четверг, 20 августа, COVID-19 подтвердился еще у 99 человек в Воронежской области. Таким образом, общее количество заболевших составило 13053.

За тот же период выздоровели 94 человека.Всего - 11 561 с начала пандемии. Умерло по данным регионального штаба 113 человек за все время.

Все эти данные приводит официальный источник - сайт стопкоронавирус.рф. А вот региональный оперштаб по борьбе с инфекцией от ежедневной статистики отказался. Теперь ее будут давать в еженедельном режиме по итогам соответствующего заседания.

Также несмотря на то, что в регионе в последнее время опять наблюдается прирост ковида, в Воронеже продолжают высвобождать профильные койки. Так, в областной больнице №1 закрылся коронавирусный корпус. В нем пролечились от инфекции порядка 1,6 тысяч человек.