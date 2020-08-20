В Воронежской области на пожаре погиб мужчина

20 августа около часа ночи в поселке Перелешинский Панинского района загорелся многоквартирный дом № 14 на улице Заводской.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 1.19. На место ЧП выехали восемь наших сотрудников на двух машинах. Горела двухкомнатная квартира 5х6 метров. Пожар ликвидировали в 1.50. Квартира повреждена огнем по всей площади. После тушения пожара обнаружили тело 55-летнего мужчины. Причину его смерти, а также , почему загорелась квартира, еще предстоит установить, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

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