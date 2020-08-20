В Воронежской области водитель "Лады" сбил двух подростков на мопеде

ДТП с участием "Лады Гранты" и мопеда произошло вчера примерно в 21.27 на пятом км автодороги «Лиски-Залужное-Колыбелка-Пухово» в Лискинском районе.

По предварительным данным, 42-летний водитель «Лады» столкнулся с едущим впереди мопедом "Альфа". За рулем последнего был 15-летний местный житель.

- В результате ДТП водитель мопеда и его 14-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Подросток не имел права управления транспортным средством. Также несовершеннолетние передвигались без средств пассивной защиты, а на самом мопеде не были включены габаритные огни, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.