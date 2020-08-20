Под Воронежем в ДТП с двумя иномарками ранены четверо, в том числе двухмесячный ребенок

Одна из машин после аварии вылетела в кювет. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 19 августа, около 19.00 на седьмом километре дороги «Семилуки-Землянск» случилась авария, в которой были ранены четыре человека.

- 24-летний воронежец, руливший «Рено Меган» выезжал на дорогу и не пропустил «Шевроле-Нива», ехавший со стороны Семилук в направлении Землянска, которым управлял 39-летний житель столицы Черноземья. В результате в больницу попали четыре пассажира, получившие травмы разной степени тяжести. Трое сидели в «Рено»: 22-летний воронежец, 24-летняя жительница столицы Черноземья и двухмесячная девочка. Еще один, 61-летний воронежец, ехал в «Шевроле», - рассказали в региональном ГУ МВД.

В "Шевроле-Нива" ранен 61-летний воронежец. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.