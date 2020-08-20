21-летний житель Воронежской области на глазах у продавца вынес из магазина две бутылки винного напитка

Кантемировский районный суд приговорил к 120 часам обязательных работ местного жителя - молодого человека 21 года от роду. Он ни от кого не скрываясь, на глазах у продавца вынес из супермаркета две бутылки шампанского общей стоимостью 242 рубля.

- 27 июня в магазине "Пятерочка" в селе Митрофановка молодой человек взял с полки две бутылки винного газированного напитка «Санто Сефано» и направился к выходу. Продавец-кассир предложил ему оплатить стоимость напитка, но подсудимый предпочел скрыться с места преступления. Похищенным вином он распорядился по своему усмотрению, - рассказали в суде Кантемировского района.