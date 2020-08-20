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В Воронеже горит здание на территории экскаваторного завода

Площадь возгорания - 100 квадратных метров
Татьяна МистюковаТатьянаМистюкова
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Фото ГУ МЧС по Воронежской области.

Фото ГУ МЧС по Воронежской области.

В Воронеже, на территории экскаваторного завода горит кровля двухэтажного здания. На место выехали пожарные. По предварительным данным площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

- В 7.55 поступило сообщение о загорании кровли двухэтажного здания в промзоне на Московском проспекте, дом 11-4. Людей внутри нет, идет тушение, угрозы ничему нет. Работает шесть отделений пожарной охраны, - сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Информация обновляется.

По последним данным пожар в здании потушили.

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