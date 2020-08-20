В Воронежской области оштрафовали семь человек за сжигание мусора

Предоставлено ГУ МЧС по Воронежской области.

В ГУ МЧС по Воронежской области рассказали о результатах работы беспилотной авиации - всего за два дня (18 и 19 августа) они составили семь протоколов за административные нарушения. Речь идет о гражданах, попавшихся в объектив беспилотника во врем сжигания мусора.

Напомним, этого делать на территории Воронежской области пока нельзя - до снятия особого противопожарного режима. А всего с апреля текущего года (с момента введения запрета на розжиг костров повсеместно) спасатели при помощи беспилотной авиации пресекли 100 нарушений в области пожарной безопасности.

- График работы группы беспилотной авиации - намеренно случайный. О ее работе должностные лица и население узнает только по факту прибытия личного состава на место. Оперативно-рейдовая группа укомплектована беспилотной летательной авиацией, автомобилями повышенной проходимости, средствами космического мониторинга. От камеры «летающего инспектора» не скроется ни один дымок. Кроме того, фото и видео записи с дронов служат доказательной базой при составлении протоколов об административных правонарушениях, - пояснили в ГУ МЧС по Воронежской области.