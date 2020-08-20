Воронежцев просят о помощи в поисках мужчины со шрамом на левом запястье

Ориентировка предоставлена Поисковым отрядом "ЛизаАлерт".

Волонтеры Поискового отряда "ЛизаАлерт" просят о помощи в поисках 36-летнего мужчины. Сергей Трухтанов пропал в Воронеже 9 августа и с тех пор о нем ничего не известно.

Его рост 1,78 см, имеет русые волосы и серо-голубые глаза. На момент исчезновения был одет в черную футболку, черные шорты, на ногах - сланцы. Особая примета Сергея - шрам на левом запястье.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, возможно его видели, волонтеры Поискового отряда ждут от вас звонка по номеру бесплатной горячей линии 88007005452.