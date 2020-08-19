В Воронежской области мужчина на деньги с краденной банковской карты купил трактор и сделал ремонт

Полицейские раскрыли дело о краже с банковской карты 62-летнего жителя Борисоглебска 186 тысяч рублей. О том, что деньги исчезли, мужчина узнал от сотрудников банка.

Стражи порядка взяли в финансовом учреждении выписку о движении денег. Из нее стало понятно, что их взяли в банкомате после введения пин-кода. Оперативники изучили записи камер с того места, где снимали деньги. Оказалось, что украл их 28-летний житель села Чигорак, которого также подозревали в краже строительных инструментов у того же 62-летнего мужчины.

В начале июня этот молодой человек делал ремонт в доме жителя Борисоглебска. Его не устроило, сколько ему заплатили за работу. И молодой человек решил отыграться тем, что прихватил с собой инструменты на 15 тысяч рублей, а также банковскую карту нанимавшего его мужчины.

На допросе 28-летний житель села Чигорак признал свою вину. И рассказал, что на снятые с чужой банковской карты деньги купил трактор за 90 тысяч рублей, одежду, сделал ремонт в доме своего знакомого, заменив старую проводку, а также приобрел технику и инструменты для сада.

В отношении вора возбудили два уголовных дела по статье 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы. Так как молодой человек ранее не привлекался к уголовной ответственности, до суда его отпустили под подписку о невыезде.

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