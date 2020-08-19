В Воронеже за внеплановые отключения горячей воды «Квадре» грозит штраф до 10 тысяч рублей

В "Квадре" заявили, что за дни, когда была внепланово отключена горячая вода, сделали перерасчеты. Фото: из архива «КП»

В прокуратуре Воронежа заинтересовались перебоями в снабжении горячей водой 17 многоэтажек на улице Жукова, Московском проспекте и Бульваре Победы. В отдельных случаях сверх обычных отключений, о которых людей заранее предупреждали, вода отсутствовала более двух суток.

За это в надзорном ведомстве возбудили административные дела на компанию «Квадра» как юридическое лицо и на конкретного его представителя. По одной статье 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами». Надо сказать, ответственность по ней просто смешная. Компании грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей, должностному лицу – от 500 до 1000 рублей.

Впрочем, в «Квадре» считают, что и такой штраф им платить не за что. Вот как в ресурсоснабжающей организации объяснили внеплановое отсутствие горячей воды:

- В рамках подготовки теплосетевого комплекса к зиме мы проводили плановые профилактические мероприятия на котельной по адресу: улица Владимира Невского,25. После их завершения работа котельной и заполнение тепловых сетей были возобновлены в согласованный с администрацией города срок – 12 июля. Однако затем наши специалисты выявили повреждения на внутриквартальной тепловой сети и оборудовании ЦТП (центрального теплового пункта), подключенного к котельной. Наши сотрудники филиала сразу приступили к ремонту. Однако из-за высокого износа сетей и оборудования, переданных нам в рамках концессионного соглашения в 2019 году, объем работ оказался выше запланированного. Несмотря на то, что работы по устранению повреждений шли круглосуточно, сроки возобновления подачи горячей воды были сдвинуты. По правилам технической безопасности энергообъектов мы не можем ввести в эксплуатацию сети с незавершенным ремонтом – работы необходимо выполнять для гарантии стабильного теплоснабжения потребителей зимой.

В «Квадре» добавили:

- Износ концессионных теплосетей Воронежа превышает 70%, так как долгое время на них не проводился должный ремонт. Поэтому для безаварийного прохождения отопительного сезона эти участки требуют особого внимания. Во время ремонта сетей от котельной по улице Вл. Невского,25к наши специалисты заменили ветхие стальные трубопроводы, на современные, срок службы которых не менее 40 лет. По факту превышения сроков ремонта и нарушения качества горячей воды нашим клиентам сделаны перерасчеты платежей.

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