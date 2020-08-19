В Воронеже закрылся коронавирусный корпус областной больницы

Врачам областной больницы есть чем гордиться: они вылечили более тысячи пациентов с COVID-19. Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

Корпус областной клинической больницы № 1, переоборудованный под лечение COVID-19, скоро вернется к нормальной работе. Оттуда выписали последнего вылечившегося пациента.

Медработникам есть чем гордиться. На пике заболеваемости количество коек для больных доходило до 500, но люди справились. С середины апреля здесь вылечили более тысячи пациентов с коронавирусом. Кроме того, врачи провели 46 операций при различных патологиях, включая травмы, гастроэнтерологические, гинекологические и лор-заболевания. В инфекционном стационаре у женщин, больных коронавирусом, родились семь здоровых детей: четыре мальчика и три девочки.

Сейчас в корпусе, находившемся в «красной зоне», проводят дезинфекцию. После нее туда вернутся отделения, временно переведенные в первый корпус больницы.

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