С вокзала «Воронеж-1» могут перестать ездить поезда

Поезда почти неделю в ноябре не будут ездить с вокзала "Воронеж-1". Фото: из архива «КП»

В мэрии сообщили об идущих с ОАО «РЖД» переговорах. Связаны они с ремонтом моста на улице Ленина у предприятия «Работница». В ноябре, предположительно, приступят к разборке переправы. Увязывают это со сроками окончания ремонта моста на улице 9 Января, который планируют открыть в октябре. Естественно, безопасность движения поездов у «Работницы» в таких условиях гарантировать будет невозможно.

- С представителями «РЖД» обсуждаем организацию так называемого «глухого окна» на шесть дней в ноябре. В течение почти недели последнего месяца осени поезда с «Воронеж-1», скорее всего, перенаправят на другие вокзалы. О конкретных датах по итогам переговоров сообщат дополнительно, - рассказали в управлении информации мэрии.

В городской администрации также сообщили, что в ходе ремонта моста у «Работницы» уберут громадную трубу, мешающую пройти по одной из сторон переправы. Для всех коммуникаций обещают сделать специальную эстакаду.

Напомним, с 17 августа по 1 ноября запрещено движение по крайней правой полосе моста на улице Ленина. Сейчас осталось по две полосы в каждую сторону. Кроме того до 21 августа с 7.00 до 21.00 будут ежедневно закрыавть движение автомобилей по участку улицы Добровольческого Коммунистического полка от проспекта Революции до улицы Крутой. Там сейчас разбирают откосы у путепровода.

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