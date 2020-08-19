Под Воронежем продают турбазу за 7,1 миллиона рублей

На площадке «Сбербанк-АСТ» объявили об уже третьих торгах на турбазу в Рамони, расположенную по адресу: улица Чапаева, 60. Начальная цена аукциона – 7,1 миллиона рублей. За эти деньги предлагается купить 18 летних домиков, а также различные подсобные помещения и красную комнату, в которой раньше отдыхающие проводили досуг.

Шаг аукциона - 71 тысяча рублей, размер задатка — 1,4 миллиона рублей. Заявки на торги принимают до 22 сентября. Аукцион состоится 29 сентября.

Турбазу уже пытались продать в феврале и июне 2020 года. Однако тогда никто так и не подал заявки на торги, и они были признаны несостоявшимися.

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