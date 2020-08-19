В Воронеже объявился безумный голый лихач

Очередной вояж голого мужчины. Фото: Микрорайон Боровое – ВМУ – СООБЩЕСТВО СОСЕДЕЙ.

В воронежском микрорайоне Боровое объявился явно неадекватный мужчина. Местные жители видели его голым в магазине Roiss. Там он, по свидетельству очевидцев, схватил бутылку с водой и, крикнув, что умирает, начал ею обливаться. А когда вышел из торговой точки, лег на асфальт. Другие люди видели его орущим и бьющим себя в грудь. Но самое страшное, что у него есть машина и, как говорят жители Борового, гоняет он на ней с бешеной скоростью.

В городском отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что проверят информацию о неадекватном водителе.

Напомним, в начале августа в Воронеже абсолютно голый мужчина ночью бегал у подземного перехода у цирка.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".