В Воронежской области очевидцы заблокировали машину с неадекватной женщиной за рулем

В конце июля в Борисоглебске Воронежской области у магазина на улице 40 лет Октября прохожие заметили автомобиль ВАЗ-2107, выписывающий кривые и чуть не сбивший ограждения. Очевидцы заблокировали «семерку», за рулем которой сидела женщина в неадекватном состоянии. От греха подальше у нее обняли ключи от машины и передали вызванным на место происшествия полицейским. Однако проходить медосвидетельстствование на наличие алкоголя водитель отказалась. Полицейские отстранили ее от управления и отправили машину на штрафстоянку, а нарушительницу доставили в дежурную часть.

При проверке по базам учета выяснилось, что 12 августа 2019 года на этой же самой улице 40-лет Октября сотрудники ДПС уже задерживали эту даму за рулем в нетрезвом состоянии. Тогда она тоже отказалась пройти экспертизу, в связи с чем Борисоглебский городской суд назначил ей штраф и лишил права управления механическими транспортными средствами сроком на 2 года. Свое поведение в тот момент женщина объяснила приемом антидепрессантов из-за трудной жизненной ситуации, поэтому приняла решение об отказе от освидетельствования.

На этот раз суд назначил водителю наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами на срок 3 года.