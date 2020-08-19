В Воронежской области мужчина так продал машину, что лишился 25 тысяч рублей

Не хотите лишиться денег? Не обсуждаете финансовые вопросы по телефону с незнакомцами! Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

50-летний житель Ольховатского района разместил в Интернете информацию о продаже машины. Вскоре ему позвонил мужчина и заявил, что ему нужен автомобиль, чтобы обучить вождению жену. Какой, непринципиально. Поэтому смотреть его не собирается, а предлагает сразу перечислить за него деньги. Но для этого нужны данные банковской карты.

Продавец машины заявил, что номер карты привязан к мобильному телефону. И вскоре узнал, что лишился 25 тысяч рублей. Собеседник быстренько подсуетился и снял их.

- Всего 18 августа было 11 мошенничеств и пять краж с банковских карт. Аферисты отобрали у жителей нашей области более 860 тысяч рублей - рассказали в региональном ГУ МВД. – Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Просим людей быть бдительными и не вести переговоры по телефону с незнакомыми людьми, касающиеся перевода денег либо сообщения ваших секретных персональных данных.

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