В Воронеже на девять дней закроют улицу Краснознаменную

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Администрация Воронежа предупреждает горожан о предстоящем перекрытии участка улицы Краснознаменной от дома №2 до пересечения с улицей Челюскинцев. Запрет на движение автотранспорта здесь введут с 8.00 21августа до 6.00 30 августа.

Как сообщили в мэрии, неудобства связаны с начинающимися работами по ремонту теплотрассы.

Администрация городского округа приносит воронежцам извинения за временные неудобства и просит автолюбителей заранее искать пути объезда указанного участка.

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