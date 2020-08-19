В Ленинском районе Воронежа на площади 2,3 гектара появятся огромные многоэтажки

Строительство новых домов планируют завершить в 2024 году. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

На сайте мэрии появилась информация о внесении изменений в структуру квартала, ограниченному улицами Красноармейская, Красных партизан и Коперника, и проведению по этому поводу общественных слушаний.

В этом месте уже ведутся работы. Специалисты ООО «Энергоавтомат» снесли несколько ветхих складов. Место расчищают под два высотных дома.

Один из них будет располагаться сразу по трем нынешним адресам: переулок Свечной, 1, 1д и переулок Красный партизан, 4. Старые дома заменит махина переменной высотности – от 18 до 25 этажей. Рассчитана она будет на 332 квартиры, жить там могут 645 человек. В здании также оборудуют офисы, подземную парковку на 213 автомобилей. Дом рассчитывают сдать в 2023 году.

По адресу: улица Красных партизан, 31 рассчитывают возвести дом высотой в 24-26 этажей. В нем также будет располагаться детский сад на 100 мест, а также офисы и подземная парковка на 325 автомобилей. По проекту в 380 квартирах многоэтажки могут жить 727 человек. Строительство планируют закончить в 2024 году.

Во дворах домов будет оборудована гостевая парковка на 43 машины.

Сейчас в квартале стоят дома в 1-3 или максимум 5 этажей. Кроме того, есть объект культурного наследия «Жилой дом свечного завода, 1881 год». Квартал занимает площадь в 4,12 гектара, при этом в строительстве планируют задействовать всего 2,3 га. Судьба старого дома свечного завода при этом остается неясной.

Жители квартала могут высказаться по поводу проекта, приняв участие в общественных слушаниях на сайте «Активный электронный гражданин» до 29 сентября. До 13 октября сотрудники городской комиссии по землепользованию и застройке расскажут об их результатах.

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