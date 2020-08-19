Полицейские вернули четырем воронежцам украденные велосипеды

Полицейские просят не оставлять велосипеда без присмотра даже на короткое время Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Все чаще стали пропадать «припаркованные» владельцами в подъездах многоэтажек велосипеды. От воров не спасают даже самые дорогие велозамки. Например, 15 августа, вор вынес сразу два велосипеда общей стоимостью 25 тысяч рублей из одного дома на улице Артамонова.

Получив сообщение о краже, оперативники приступили к поискам похитителя. По подозрению в краже задержали 38-летнего местного жителя. К моменту задержания он еще не успел продать ведлосипеды. Средства от их реализации злоумышленник собирался потратить на наркотики. Двухколесный транспорт изъяли и вернули законным владельцам.

Удалось поймать и 34-летнего вора-рецидивиста, подозреваемого в краже велосипеда «Стерн» за 20 тысяч из подъезда дома на улице 9 Января. Велосипед также вернули хозяину.

А в Центральном районе двухколесный транспорт исчез из двора частного дома на улице Первомайской. Его владелице также повезло: похитителя оперативно поймали, а имуществе вернули 38-летней хозяйке.

Но гораздо чаще злоумышленники успевают продать похищенные велосипеды за бесценок и потратить деньги на свои нужды. Поэтому полицейские просят не оставлять имущество в подъездах, даже если кажется, что оно хорошо защищено от кражи. А в случае кражи наличие фотографии транспортного средства поможет в розыске. Незамедлительно сообщайте о совершенных в отношении вас противоправных действиях в органы внутренних дел по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона).