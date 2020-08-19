В Воронежской области объявился один из самых странных в России арендодателей

В эту квартиру абы кого не пустят. Фото: Мир квартир.

Аналитики портала недвижимости «Мир Квартир» подготовили подборку самых странных требований людей, сдающих квартиры, к тем, кто их будет снимать. Среди самых странных арендодателей есть и житель Лисок. Владелец квартиры в этом райцентре Воронежской области пустит на свои 49 «квадратов» на втором этаже двухэтажного дома со «свежим ремонтом» только людей:

1. без животных;

2. некурящих;

3. без детей.

И, наконец, хит требований, четвертый пункт: «Лица, тaкие как цыгaне и с подозрительной внешностью (критерии, видимо, нужно уточнять у хозяина – Ред.), можете не звонить!».

Есть чудные объявления о сдаче квартир и в столице. В Москве на Дмитровском шоссе ключи от студии площадью 12 квадратных метров дадут только молодым работающим или платежеспособным студентам православной веры. А девушка на проспекте Вернадского разразилась романтическим опусом: «Квартира наполнена любовью, если вы не сможете ее почувствовать, то лучше не звоните!». Сдает она свои 33 «квадрата» за 55 тысяч рублей в месяц человеку в возрасте от 24 лет, работающему на западе Москвы или на синей ветке метро.

А в Калининграде «однушка» размером 30 квадратных метров с хорошим ремонтом, встроенной кухней и бытовой техникой сдается только полицейским. От стражей порядка потребуется ежемесячная плата 12 тысяч рублей. Плюс такую же сумму предусмотрительная хозяйка требует оставить ей в залог.

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