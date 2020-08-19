В Воронежской области за сутки прибавилось 107 зараженных коронавирусом

Число заразившихся за сутки, по данным официальных источников, меньше, чем количество выздоровевших, на 53 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте «СтопКоронавирус.РФ» опубликовали информацию о новых зараженных коронавирусом в Воронежской области. По данным ресурса, на который призвали ориентироваться в областном оперативном штабе (теперь там информацию по C0VID 19 там будут давать только за неделю), за последние сутки эту заразу подхватили 107 наших земляков, в то же время 160 выздоровели.

С общим количеством зараженных и выздоровевших в последнее время творится что-то невообразимое, уже который день число первых уступает количеству вторых. Потому указывать эти цифры, по большому счету, не имеет смысла, пока официальные источники информации не выработают какие-то всеми признанные критерии подсчета.

Что касается количества умерших за последние сутки, то эту информацию теперь тоже будут давать только за неделю.

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