Воронежцы организовали подпольный «филиал миграционной службы»

фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В Воронеже разоблачили и арестовали двух участников группы 20 и 52 лет, предоставлявших незаконные услуги мигрантам. За 2 – 6 тысяч у них можно было оформить поддельные документы на право проживания и работы на территории региона.

- Установлено 7 иностранных граждан, необоснованно поставленных на миграционный учет и имеющих фиктивные документы, выданные участниками группы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

При обысках в квартирах подозреваемых нашли и изъяли бланки миграционных карт, печати, дата-штампы с признаками подделки, а также планшет, мобильные телефоны, usb-накопители, рукописные записи и паспорта иностранных граждан.

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области в отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».

Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Расследование, направленное на установление всех обстоятельств деятельности и причастных к ней лиц, продолжается.