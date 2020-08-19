Воронежский операштаб теперь будет давать статистику по коронавирусу раз в неделю

фото Светланы Маковеевой Фото: из архива «КП»

Оперативный штаб Воронежской области по борьбе с коронавирусом сообщил о том, что с 19 августа переходит к новому режиму публикации данных по заболеваемости. Теперь информацию будут выдавать в еженедельном режиме – по итогам проведения заседания.

Ежедневная статистика будет доступна на сайте стопкоронавирус.рф., уточнили в оперштабе. Правда, данные на нем разнятся с воронежскими по количеству вылечившихся и умерших. Так, оперштаб сообщает о 11220 выздоровевших и 113 скончавшихся пациентов с коронавирусом. А на сайте стопкоронавирус.рф. говорится о 11 307 излечившихся и 97 смертях.