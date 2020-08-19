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Студия Wizart снимет кино по сценариям воронежцев

Принимают идеи по трем номинациям
Ярослав ИвановЯрославИванов
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Студия Wizart Animation объявила конкурс творческих проектов, по лучшим из которых планирует снять авторское полнометражное или короткометражное кино. Можно прислать свои идеи по трем номинациям: «Героизм», «История/приключения», «Любовь».

Первая номинация связана с эпизодом обороны крепости Осовец во время Первой мировой войны, которая получила название «Атака мертвецов». В этом году подвигу солдат-выходцев из Воронежской губернии, исполняется 105 лет.

Вторая номинация посвящена кораблестроению, ведь Воронеж считается колыбелью русского флота: здесь Петр I создал первое в России Адмиралтейство и заложил первый русский корабль.

Третья номинация – «Литературный Воронеж» – о жизни и творчестве знаменитых русских поэтов-воронежцев Алексея Кольцова и Ивана Никитина, вошедших в историю классической литературы.

Культура