Студия Wizart снимет кино по сценариям воронежцев

Студия Wizart Animation объявила конкурс творческих проектов, по лучшим из которых планирует снять авторское полнометражное или короткометражное кино. Можно прислать свои идеи по трем номинациям: «Героизм», «История/приключения», «Любовь».

Первая номинация связана с эпизодом обороны крепости Осовец во время Первой мировой войны, которая получила название «Атака мертвецов». В этом году подвигу солдат-выходцев из Воронежской губернии, исполняется 105 лет.

Вторая номинация посвящена кораблестроению, ведь Воронеж считается колыбелью русского флота: здесь Петр I создал первое в России Адмиралтейство и заложил первый русский корабль.

Третья номинация – «Литературный Воронеж» – о жизни и творчестве знаменитых русских поэтов-воронежцев Алексея Кольцова и Ивана Никитина, вошедших в историю классической литературы.