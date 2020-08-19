В Воронежской области построят экопарк за 30 миллионов

Экопарк построят на особо охраняемой территории Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронежской области объявили аукцион на строительство экопарка «Калачеевские поляны» в одноименном районе. Согласно конкурсной документации первоначальная стоимость проекта составляет 30 миллионов рублей. Новый парк войдет в состав комплекса наряду с ранее обустроенной на средства Минстроя РФ «Пеньковой горой» у входа в меловые пещеры и расположится на особо охраняемой территории.

Победителя аукциона назовут 25 августа, когда завершится конкурс.

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