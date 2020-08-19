Михаил Плетнев, Борис Березовский, Борис Андрианов: зарубежных музыкантов на 10-м Платоновфесте заменят российские исполнители

Михаил Плетнев Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Музыкальная программа 10-го Платоновского фестиваля претерпела изменения. Пандемия внесла коррективы, из-за закрытых границ в Воронеж не смогут прилететь зарубежные исполнители. Вместо нескольких заявленных ранее иностранных коллективов и артистов на Платоновском фестивале выступят выдающиеся российские музыканты.

Среди новых событий программы классической музыки – камерный концерт, в котором выступят шесть музыкантов – Гайк Казакян (скрипка), Никита Борисоглебский (скрипка), Андрей Усов (альт), Федор Белугин (альт), Александр Рамм (виолончель) и Борис Андрианов (виолончель) – сыграют произведения Брамса. Концерт «Струнные секстеты Брамса» пройдет вместо выступления Модияльни-квартета (Франция).

Дуэт Бориса Березовского (фортепиано) и Никиты Борисоглебского (скрипка) заменит на Платоновфесте музыкантов из Израиля и Южной Кореи – Амихая Гросса и Ким Сон Ука. Дуэт представит произведения Грига, Катуара, Стравинского и Крейслера.

Вместо концерта Шломо Минца выступит первая скрипка струнного квартета имени Давида Ойстраха, победитель Международного конкурса Королевы Елизаветы 2012 года, конкурсов скрипачей имени Бенджамина Бриттена в Лондоне и имени Генри Марто в Германии, призер более 20 различных международных конкурсов Андрей Баранов, в сопровождении Симфонического оркестра Воронежского концертного зала. Программа концерта осталась без изменений: Алексей Шор – Seascapes концерт для скрипки с оркестром; Сергей Танеев - Концертная сюита для скрипки с оркестром соль минор, op. 28.

Звезда мировой оперы Ольга Перетятько (сопрано) выступит с солистом Мариинского театра Владиславом Сулимским, он заменит артиста из Мексики Альфредо Даза. Певцы выступят в сопровождении Воронежского академического симфонического оркестра (главный дирижер – Игорь Вербицкий). В программе концерта Ольги Перетятько и Владислава Сулимского «Звезды мировой оперы» – увертюры, арии и дуэты из классических опер.

Без изменений пройдет сольный концерт одного из самых выдающихся пианистов, лауреата премий «Грэмми», «Триумф», Платоновской премии – Михаила Плетнёва. Это будет вечер Шопена.

Таким образом, музыкальная программа десятого Платоновского фестиваля выглядит так:

15 сентября 19:00 театр оперы и балета Михаил Плетнев.

16 сентября 19:00 филармония «Струнные секстеты Брамса» с участием Гайка Казакяна, Никиты Борисоглебского, Андрея Усова, Федора Белугина, Александра Рамма и Бориса Андрианова.

20 сентября 18:00 театр оперы и балета "Звезды мировой оперы" Ольга Перетятько, Владислав Сулимский, Воронежский академический симфонический оркестр.

21 сентября 19:00 филармония Борис Березовский, Никита Борисоглебский.

25 сентября 18:00 филармония Андрей Баранов, Симфонический оркестр Воронежского концертного зала.