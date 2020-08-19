Повар-радиофизик из Воронежа борется за миллион в «Адской кухне»

Фото канала «Пятница»

В новом сезоне кулинарного реалити-шоу «Адская кухня» свои поварские таланты покажет участник из Воронежа. За приз в миллион рублей будет бороться 23-летний Станислав Поддубный. Станислав учился на радиофизическом факультете, а сейчас увлекается домашним пивоварением, ведет кулинарный блог на Youtube.

Теперь Станислава в течение двух месяцев вместе с другими поварами-новобранцами «Адской кухни» ждут сложнейшие испытания от арбитра шоу, известного шеф-повара Константина Ивлева.

Новый сезон «Адской кухни» стартует 19 августа в 19.00 на канале «Пятница!».