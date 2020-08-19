Жители воронежского двора договорились выйти на субботник после завершения его благоустройства

Так выглядит двор на Краснознаменной, 129 после благоустройства

В Воронеже продолжается благоустройство дворов по программе «Формирование современной городской среды». На днях ход работ в Ленинском районе проинспектировали руководитель управы Сергей Ситников и депутаты гордумы. Чиновники пообщались с местными жителями, чтобы выяснить их мнение о благоустройстве.

Во встрече на дворовой территории ул. Краснознаменная, 129 принял участие член Союза строителей Воронежской области, руководитель управляющей компании «Уютсервис-Комфорт» Андрей Зачупейко, который ответил на вопросы горожан.

а так выглядел до начала работ

А жители другого двора – на ул. Революции 1905 года, 51 на встрече выразили желание провести субботник по завершению благоустройства двора. Идею поддержали и сотрудники Центра развития творчества детей и юношества (его клуб расположен здесь же).