10-й Платоновский фестиваль проведет бесплатные видеопоказы зарубежных спектаклей

В этом году из-за отсутствия авиасообщения между Россией и большинством стран, зарубежные участники не смогут прилететь на Платоновский фестиваль в Воронеж. Однако международная театральная программа фестиваля все же состоится – в видеоформате.

- Объективные обстоятельства вынудили нас внести изменения в нашу зарубежную программу и в то же время позволили расширить ее содержание – впервые на Платоновском фестивале будет представлен блок современных оперных спектаклей. Поскольку в Воронеже нет современной, хорошо оборудованной оперной сцены, до сих пор Платоновский фестиваль не имел возможности привезти и показать в рамках своей программы достижения мирового театра в жанре оперы. В этом году пандемия дала Платоновскому фестивалю возможность обратиться к программе знаменитого фестиваля в Экс-ан-Провансе. Мы покажем воронежским зрителям несколько лучших спектаклей этого форума последних десяти лет, - отметил худрук фестиваля Михаил Бычков. - Зрители очень ждали встречи с работами зарубежных режиссеров и хореографов, специально для них мы постарались сохранить имена этих постановщиков в программе видеопоказов. Воронежцы увидят спектакли Кристианы Жатахи, Алвиса Херманиса и Анжелена Прельжокажа. Зрители, ранее купившие билеты на спектакли этих режиссеров и хореографов, будут иметь приоритетное право записи на видеопоказы.

Видеопрограмма пройдет на Площадке 1900 (пространство «Винзавод»), которая станет Международным фестивальным центром на время Платоновского. Показы будут бесплатными по предварительной регистрации на платформе Timepad.

Итак, смотрите, какие спектакли будут в видеопрограмме.

Опера Генделя "Альцина" 14 сентября 18:30

Опера Моцарта "Волшебная флейта" 15 сентября 18:30

Опера Бизе "Кармен" 16 сентября 18:30

Опера Стравинского "Соловей" 17 сентября 18:00

Опера Моцарта "Реквием" 17 сентября 20:00

Драма "Джулия" по мотивам пьесы Стриндберга «Фрёкен Жюли», режиссер Кристиана Жатахи (Бразилия) 21 сентября 18:00, 20:00

Балет "Белоснежка", хореограф Анжелен Прельжокаж 22 сентября 18:00, 20:00

Драма "Трамвай «Желание» Берлинер Ансамбля (Германия), режиссер Михаэль Тальхаймер 23 сентября, 18:00, 20:00

Спектакль "Ревизор", Новый Рижский театр (Латвия), режиссер Алвис Херманис 24 сентября 14:00, 18:00