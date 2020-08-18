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Общество

В Воронежской области на два месяца заключили под стражу жительниц соседнего государства

Женщины незаконно пересекли российскую границу
Татьяна МистюковаТатьянаМистюкова
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Кантемировский районный суд отправил на два месяца под стражу двух гражданок Украины. По версии следствия, 13 августа женщины без документов, дающих право въезда в РФ, пешком пересекли госграницу по направлению село Каськовка Марковского района Луганской области (Украина) - село Попасное Кантемировского района Воронежской области. Там их остановили сотрудники УФСБ по Воронежской области вместе с пограничным нарядом.

- При избрании меры пресечения судом учитывалось, что подозреваемые являются иностранными гражданами, не имеют постоянного или временного места жительства в РФ, официально не трудоустроены на территории РФ, в связи, с чем, в случае нахождения на свободе, они могут скрыться от суда и следствия, что создаст препятствия для производства по уголовному делу, - сообщает пресс-служба суда.