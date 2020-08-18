В Воронежской области на два месяца заключили под стражу жительниц соседнего государства

Кантемировский районный суд отправил на два месяца под стражу двух гражданок Украины. По версии следствия, 13 августа женщины без документов, дающих право въезда в РФ, пешком пересекли госграницу по направлению село Каськовка Марковского района Луганской области (Украина) - село Попасное Кантемировского района Воронежской области. Там их остановили сотрудники УФСБ по Воронежской области вместе с пограничным нарядом.

- При избрании меры пресечения судом учитывалось, что подозреваемые являются иностранными гражданами, не имеют постоянного или временного места жительства в РФ, официально не трудоустроены на территории РФ, в связи, с чем, в случае нахождения на свободе, они могут скрыться от суда и следствия, что создаст препятствия для производства по уголовному делу, - сообщает пресс-служба суда.