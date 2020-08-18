В Воронежской области осудили двух мужчин, сливших 40 литров дизельного топлива

В Кантемировском районе состоялся суд на двумя мужчинами - 31 и 57 лет. Каждый должен будет заплатить пять тысяч штрафа за кражу дизельного топлива с предприятия.

14 июля они договорились "пойти на дело" - слить топливо из сельхозтехники. В тот же день на автомобиле они приехали на территорию тракторной бригады СХП «Титаревское», подошли к стоявшему на территории комбайну и начали претворять план в действие:

- Один стал сливать с топливного бака комбайна в привезенные с собой пластмассовые канистры дизельное топливо, а другой в это время находился рядом, следил за обстановкой, подавал канистры, а затем складывал их с топливом в багажник автомобиля. Наполнив две пластмассовые канистры емкостью по 20 литров они скрылись, - рассказали в пресс-службе Кантемировского суда Воронежской области.

Как затем подсчитали на предприятии, 20 литров - это 1548 рублей. На суде мужчины полностью раскаялись в содеянном, они возместили ущерб предприятию и то его простило и отозвало претензию.