В Воронеже трехлетний мальчик пострадал в ДТП из-за того, что не был в детском кресле

Фото с места аварии. Предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

Вчера в Воронеже в результате столкновения двух машин пострадал трехлетний мальчик. В момент ДТП он находился на руках мамы. Другой ребенок - пятилетняя девочка - была в удерживающем устройстве и фактически отделалась легким испугом.

ДТП произошло примерно в 21.10 у дома №63 по ул. Грамши.

- 43-летний водитель автомобиля «Ниссан Ноут», двигаясь в сторону моста ВОГРЭС, на регулируемом перекрестке с улицей Чапаева при повороте налево не предоставил преимущество встречному автомобилю «Датсун Он-До», под управлением 30-летнего местного жителя, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

В "Датсуне" находилась в этот момент пятилетняя девочка. Она была в детском кресле, благодаря чему получила незначительные травмы и после оказания медпомощи ее отпустили домой.

Трехлетний мальчик был "Ниссане". Его госпитализировали в больницу с более серьезной травмой.

- Некоторые родители убеждены, что маленькому ребенку в автомобиле будет безопаснее на руках у взрослых. Но не все знают, что во время аварии даже при скорости 50 км/ч, вес малыша увеличивается примерно в 30 раз, удержать его становится гораздо труднее. А значит в дорожно-транспортных происшествиях ребенок, даже с небольшой массой тела, с легкостью может вылететь из рук через лобовое стекло автомобиля, либо человек, держащий маленького пассажира, может раздавить его свои весом, - напомнили в Госавтоинспекции.